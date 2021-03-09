梅根兒子阿奇未來能否成為王子？　取決於王室瘦身計劃｜新聞教室

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-09 17:13

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan，Duchess of Sussex）在接受名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時控訴英國王室，引來廣泛關注，其中一個爭拗點是梅根兒子阿奇（Archie）不獲王子名銜的原因是否與他的膚色有關。事實上按英國王室制度，阿奇本來就無法在出生時自動獲得王子銜頭，至於未來會否成為王子，將與王儲查理斯（Prince Charles）如何推動王室「瘦身」計劃有關。

美國CBS在3月7日播出梅根及哈里王子的訪問片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

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為何阿奇不是王子？

根據喬治五世（George V）1917年訂立的規矩，只有君主的子女、孫子女以及王儲長男的長男（目前是喬治小王子）能自動獲封為王子與公主。阿奇為英女王的曾孫，也不是王儲的長孫，所以不會自動獲封王子。

威廉王子的子女夏洛特小公主、路易小王子，同樣沒有自動獲封公主、王子的權利，兩人的頭銜是由英女王在他們出生後主動簽署法令賜予。對於阿奇沒有獲封王子，過去並沒有出現「女王偏心」的爭議，既因夏洛特小公主、路易小王子是未來國王的子女，在王室繼承順位較阿奇高，此外，外界向來視哈里夫婦也不想兒子獲此頭銜，以減輕阿奇的「負擔」，直至如今梅根稱不是如此。

圖為2021年3月8日，英國不同報章頭版報道哈里和梅根的訪問。（美聯社）

制度未來或改變

阿奇雖然目前不是王子，但據現行王室制度，未來將可能取得此頭銜，一旦王儲查理斯繼位，阿奇便會以國王的孫兒身份獲得自動成為王子的權利。

梅根如今作出的控訴，則是與王室未來可能作出的改變有關，據梅根所指，她本來預期阿奇在查理斯繼位後成為王子，但王室職員向她表示，目前慣例有可能改變，她稱「當我懷孕期間，他們說想更改對阿奇的慣例」，令她有所不滿，並擔心兒子日後得不到王室保護。梅根在被問及成為王子是否重要時，她回答稱「若這代表他會因此安全，那是當然的。」

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查理斯的王室瘦身計劃

王室有意改變，但背後原因就未必與阿奇的膚色有關，英媒過去已盛傳查理斯王子想推動「王室裁員」計劃，以減少執行公務、因而獲享津貼的核心王室成員數目。

至於阿奇會否因為沒有王子頭銜而失去王室保護，英國《衛報》指，王室家庭的擴展成員沒有自動享有警察保護的權利，王室過去也不會公開誰會受到保護，決定是由王室、內政部與警方商討後作出。