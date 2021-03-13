美國FBI挖到內戰時期遺失的數噸黃金？政府文件曝光露重要玄機

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 17:32

據近期曝光的政府電郵與文件指出，美國聯邦調查局（FBI）2018年3月曾在賓夕凡尼亞州一處偏遠林地，尋找謠傳在內戰時期留下的極高價值黃金，據說甚至有「數噸之多」。

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2018年3月13日，一群尋寶者領着FBI前往匹茲堡東北邊約220公里、一處名為Dent's Run的森林，據傳北方聯邦軍（Union）1863年將黃金運往費城的美國鑄幣局（U.S. Mint）時，黃金在半路遺失或失竊。

FBI過去一直拒絕證實他們在挖什麼，僅在過去幾年的文件中解釋，FBI探員是在法院授權的挖掘令下，尋找「文化遺跡的可能證據」，不過FBI在所有場合的回答如出一轍，皆稱挖掘行動「一無所獲」。

然而當時曾帶領一小群探員到挖掘現場的父子檔依舊認為，FBI挖出了「某些東西」，他們聘請的律師克拉克（Bill Cluck）也對此案緊追不捨，最終靠勝訴才取得有關挖掘行動的政府電郵，克拉克更將文件提供給美聯社，其中顯示FBI探員確實在「挖寶」。

賓州助理檢察官紐頓（K.T. Newton）2018年在一封標為「機密」的電郵中提到，當時他們認為藏寶箱體積介於「3乘5乘8英呎至5乘5乘8英呎之間」。

當時與尋寶父子檔、FBI密切合作的格特勒（Warren Getler）透露，FBI當時聘雇地球物理諮詢公司Enviroscan調查山頂，該公司的重力儀數據顯示，地下有大量金屬物質，密度跟黃金一樣。格特勒表示，當時一名FBI探員表示「約有七到九噸重的黃金」，他回道「你在開玩笑吧」。

這般重量的黃金今日市值可達數億美元。對此，Enviroscan聯合創始人貝奇特（Timothy Bechtel）則以客戶隱私為由拒絕回應，並稱FBI要求對於相關發現保持沉默。

尋寶父子檔曾與FBI達成協議，開挖時要在一旁觀看，不過官員後來卻限制兩人待在車上，一直到挖掘結束後這對父子才能到場，卻只看到一個巨大空洞，FBI也一直堅稱未找到任何東西。

針對此事件，FBI發言人上周表示「聯邦調查局否認任何與事實相反的主張或猜測」。與此同時，律師克拉克仍在設法獲得政府資料，包括近2400頁的文件、影片紀錄，及FBI承諾依據《資訊自由法》交出的資料。

雖然賓夕法尼亞州法院法官布羅布森（Kevin Brobson）拒絕克拉克的請願，但留下一則誘人線索，在1月28日發表的註解中，布羅布森首次透露已密封的聯邦檔案名稱，為「扣押一噸以上的美國黃金」。

（賓州法院文件擷圖）

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