美國女發現老公「秘密IG帳號」　專為「她」而設　真相有洋蔥

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-26 16:48

美國女子蕾切爾・沙利文（Rachael Sullivan）月初在社群平台發布了一段影片，片頭一開始寫道：「我發現老公有個IG秘密帳號。」

蕾切爾說看到IG跳出好友推薦名單老公湯姆（Tom Sullivan）有個她從未見過的帳號「＠她吃的餐點（@MealsSheEats）」，心都涼了一截疑惑：「這個『她』是何方神聖？」

點圖看看該神秘IG帳號的圖片及感人真相👇👇👇

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喜歡閱讀食譜的湯姆認為IG是收納食譜的好所在：「老婆或親友問我食譜內容時，就可以直接給他們看。」湯姆為蕾切爾做的荷爾蒙調理餐靈感都來自維蒂（Alisa Vitti）的《 WomanCode》一書，該書羅列女性月經各階段的食物清單。湯姆遵循書中建議為蕾切爾量身訂做她的菜餚。

蕾切爾打趣的說：「湯姆比大多數女性更了解月經周期了。而且在他的調養下，我半年經期都很規律，令人開心。」這對結婚4年的小倆口開玩笑表示，如果蕾切爾懷孕了，湯姆很可能會根據孕婦最佳飲食的食譜烹調孕婦餐給蕾切爾吃。

蕾切爾的影片至今累積超過320萬觀賞人次，而湯姆的IG帳號粉絲也從原來的69位暴增至4.4萬位。蕾切爾在影片最後感性告白：「我真的好愛這個人，我在這世上已別無所求，除了生下他的孩子。」

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