多春魚冷知識｜日式家常菜柳葉魚由來　美味背後藏動人北海道傳說

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-01-28 15:02

你吃過柳葉魚嗎？在台灣，有道傳統的小吃叫做「喜相逢」（又可稱多春魚），雖然不是真正的柳葉魚，但名字可是從柳葉魚的日文「シシャモ」轉變而來的喔！今天就來認識一下這道日本常見的菜色以及柳葉魚在北海道關於柳葉魚的傳說吧！

日本人餐桌上的「柳葉魚」

柳葉魚在日本是一種美味的食材，不論是常見的燒烤、還是清蒸或各式料理都非常受歡迎，也因為有大量的魚卵被認為是營養的食物，魚市場更常能見到整排販售的柳葉魚乾，是一種老少咸宜的魚類。

▼關於柳葉魚背後的北海道傳說（點擊下圖看清！👇👇👇）

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柳葉魚為什麼會被稱作柳葉魚呢？除了柳葉魚本身形狀就像柳葉，背後還有個由日本北海道原住民阿依努（アイヌ）人流傳下來的感人故事喔！在很久很久以前，阿依努人的天神之一——雷神的妹妹，在閒暇的時候由天神居住的天上來到人間觀看人們生活的樣子，降落在沙流川與鵡川附近（北海道鵡川町與平取町附近）。

遠遠地，雷神的妹妹看到了人們的村落，意外地發現村落裡竟然沒有煮飯的炊煙升起。

感覺不對勁的雷神的妹妹便走進村落想一探究竟，卻聽到村裡的人們說「因為鬧飢荒，所以沒有東西可以吃了，該怎麼辦呢？」才知道原來是因為飢荒的關係，人們沒有東西可以吃，感到心疼的雷神的妹妹便向天神居住的地方大喊「誰能幫幫這些人們？」，將這件事情傳達給天上的天神們知道。

得知這件事情的貓頭鷹女神，很快地便帶著引領靈魂的柳樹枝來到人間，考慮到沙流川的水太急了，而將柳葉放進平緩的鵡川裡，放進水裡的柳葉就成為了柳葉魚，餵飽了村落裡的人們而度過了飢荒。

阿依努語中，柳葉魚的名字「susam」，就是由代表柳樹的「susu」與代表葉子的「ham」組成的，因此日本的漢字便將這種魚寫作「柳葉魚」。

下次到日本品嘗可口的柳葉魚時，不妨想像一下流傳數百年的美麗傳說吧！

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