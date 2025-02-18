Viennetta雪糕蛋糕日本版3.31停產　民眾終極掃貨　網上驚現炒價

日本森永乳業早前宣布，Viennetta（ビエネッタ）千層雪糕蛋糕將會在3月31日停產。消息傳出後，不少當地網民紛紛表示可惜，亦有民眾到超級市場掃貨，希望再品嚐這款集體回憶；而網上更有人趁機高價炒賣。



日本富士新聞網（FNN）18日報道，森永乳業10日發表聲明，指公司自1983年9月起在當地發售Viennetta以來，其獨特層次至今都沒有其他類似商品，因此一直受到顧客喜愛。

公司指由於合約期滿，所以由3月31日起停售在當地出售的三款Viennetta產品。

對於很多日本民眾而言，森永乳業的決定可謂是晴天霹靂，「ビエネッタ」更成為當天社交平台X的熱門話題，超過10萬個留言。

報道提到，森永乳業在2023年趁Viennetta於當地面世40周年進行的調查顯示，在1萬名受訪者中，只有4%的受訪15至25歲人士知道這款產品；40歲年齡層的認知率則為10%左右。

不過隨着停產的消息傳出後，Viennetta就即時成為搶手貨，很多超級市場出售這款產品的貨架都空空如也；一名40多歲的男性稱，自己在5至6歲時首次品嚐Viennetta後就一試難忘，所以他希望把握機會與家人分享，結果找了八間超市才買到兩盒。

而在網上平台則有人趁機牟利，叫價7000日圓（約358港元）出售兩盒Viennetta，比原價每盒630日貴得多；另外亦有人出售Viennetta的包裝盒讓大家留念。有網民直言，對吃不到或買不到的人而言，這些變賣行為更令人空虛和傷感。森永乳業亦強調，雪糕的品質需要以適當溫度保存，所以呼籲大家到店舖以適當價格購買。