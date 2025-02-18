Viennetta雪糕蛋糕日本版3.31停產 民眾終極掃貨 網上驚現炒價
撰文：張子傑
出版：更新：
日本森永乳業早前宣布，Viennetta（ビエネッタ）千層雪糕蛋糕將會在3月31日停產。消息傳出後，不少當地網民紛紛表示可惜，亦有民眾到超級市場掃貨，希望再品嚐這款集體回憶；而網上更有人趁機高價炒賣。
日本富士新聞網（FNN）18日報道，森永乳業10日發表聲明，指公司自1983年9月起在當地發售Viennetta以來，其獨特層次至今都沒有其他類似商品，因此一直受到顧客喜愛。
公司指由於合約期滿，所以由3月31日起停售在當地出售的三款Viennetta產品。
對於很多日本民眾而言，森永乳業的決定可謂是晴天霹靂，「ビエネッタ」更成為當天社交平台X的熱門話題，超過10萬個留言。
報道提到，森永乳業在2023年趁Viennetta於當地面世40周年進行的調查顯示，在1萬名受訪者中，只有4%的受訪15至25歲人士知道這款產品；40歲年齡層的認知率則為10%左右。
不過隨着停產的消息傳出後，Viennetta就即時成為搶手貨，很多超級市場出售這款產品的貨架都空空如也；一名40多歲的男性稱，自己在5至6歲時首次品嚐Viennetta後就一試難忘，所以他希望把握機會與家人分享，結果找了八間超市才買到兩盒。
而在網上平台則有人趁機牟利，叫價7000日圓（約358港元）出售兩盒Viennetta，比原價每盒630日貴得多；另外亦有人出售Viennetta的包裝盒讓大家留念。有網民直言，對吃不到或買不到的人而言，這些變賣行為更令人空虛和傷感。森永乳業亦強調，雪糕的品質需要以適當溫度保存，所以呼籲大家到店舖以適當價格購買。
日本新幹線變摔角擂台 8女通道大混戰 車票叫價3000元仍秒殺日本茨城縣老闆堅持平賣250日圓一碗拉麵 還想請小學生免費吃8小時售出逾萬個咖喱麵包 日本札幌雪祭會場創下健力士世界紀錄日本拉麵店面對破紀錄結業潮 個人店舖陷「後繼無人」隱憂