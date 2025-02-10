日本拉麵店面對破紀錄結業潮　個人店舖陷「後繼無人」隱憂

拉麵是不少日本人喜愛的食物，受歡迎店舖外大排長龍的畫面經常出現，甚至有外國遊客對此趨之若鶩。不過當地的拉麵店在2024年錄得破紀錄的結業潮，當中超過八成都是個人營業的店舖。面對如此情況，日本的拉麵文化會否沒落？



根據「東京商工研究處（東京商工リサーチ）」1月31日公布的數據顯示，當地在2024年有57間拉麵店結業，比前年的45間增加26.6%，亦創下自2009年開始統計以來的最高紀錄。

數據顯示，這些拉麵店的結業原因有超過七成都是為因經營問題，而且有八成半結業店舖都是只有不足5人運作的小店。

圖為日本九州福岡縣一間平價拉麵店，其中售賣290日圓一碗的拉麵。（昭和食品工業公司網站）

日本在後疫情時代雖然有大批遊客湧入，即使有助增加拉麵店的人流，惟當地經濟面對持續通脹，導致材料及水電價值急升，再加上人手不足刺激員工薪酬上漲，成為各類食肆的經營障礙。

喜多方拉麵的「研修制」

日本放送協會（NHK）2月10日提到，無論是當地政府還是業界人士，都嘗試以不同方式延續拉麵文化。以福島縣喜多方市為例，當地有90年歷史的拉麵與北海道札幌和九州博多被譽為日本三大拉麵，並有大約七成遊客都是為了品嚐拉麵而到訪該市，反映拉麵是喜多方的重要觀光資源。

不過喜多方的拉麵店由全盛期的120間，減至現時的90間左右，市政府為了保留地方拉麵文化，於是在去年4月成立「喜多方拉麵課」，目標是加強向國內外宣傳當地拉麵，同時研究解決拉麵店後繼無人的方案。

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喜多方市一間有47年歷史的拉麵店由87歲的店主遠藤進與妻子共同經營，他在去年夏天因為工作過勞而入院。而在市政府的拉麵課設立的「研修制度」協助下，一名35歲的年輕人星智也在店內實習，並承諾在3年實習期滿後獨立發展。

報道提到，星智也原本是一位汽車製造商的工程師，在烹調拉麵方面則是新手。遠藤稱自己可能是當地最年長的拉麵店主，因為為了可以延續當地拉麵文化，他樂於向星智也傳授商業秘密，包括湯底配方和製作方式、如何製作叉燒，以及廚房溫度及濕度與煮麵時間的關係等。

佐野拉麵的「一石二鳥」理想

與福島縣相鄰的栃木縣亦有一款佐野拉麵聞名於世，惟當地受到人口減少影響，佐野市政府在2019年起就設立「佐野拉麵預備學校」，在距離市政府1分鐘路程的空置居酒屋改裝，安排有意移居到當地的民眾學習當地拉麵，以收一石二鳥之效。

位於日本東京茅場町一間拉麵名店麵屋紀茂登（麺や 紀茂登）主打高級食材、高價位，一碗拉麵承惠3500日圓（約179港元）。

這間學校的學費為25萬日圓（約1.3萬港元），由當地的拉麵店主在一個月內向學校教授製作拉麵方式、店舖經營和推銷、尋找店舖和聘請員工要訣等，為準備在市內大展拳腳的人裝備自己。目前已經有超過20名畢業生，並在市內開設9間店舖，希望為延續當地拉麵文化出一分力。

日本是不少人的熱門旅遊地方之一，大家在當地觀光之餘，不妨亦考慮一併品嚐各地的拉麵，體會不同地方飲食文化。

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