英國凱特王妃曬3子女畫作　獲讚「喬治王子是個藝術家」

英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）一直致力於推動兒童早期發展計畫，2月17日她透過社交平台Instagram分享由她和3名子女──喬治王子（Prince George）、夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）和路易王子（Prince Louis）各自手繪的肖像畫，獲得許多網民點讚，還有人驚呼喬治很有繪畫天分。



凱特與孩子們的畫作：

凱特在Instagram發文稱，此次創作是她所成立皇家基金會兒童早期發展（The Early Children）計畫「Shaping Us Framework」的一部分，它描述了每個人從幼年期開始發展的社交和情緒技能。 這些技能是人們一生中的關鍵，塑造了人們的個性、如何管理自己的思想和情緒、如何與他人溝通和相處，以及如何探索周圍的世界。

凱特王妃強調：「與孩子一起繪畫肖像，可以讓您花時間觀察和關注彼此，並發揮創意，更重要的是，可以一起享受無窮的樂趣，從而建立起聯繫的時刻！」

喬治王子（Prince George）為媽媽凱特王妃創造了肖像畫。（Instagram/ @princeandprincessofwales）

11歲的喬治王子畫的是媽媽的肖像，雖然線條簡單但抓住了凱特的神韻，令不少網民驚呼「很有藝術天分」、「繼承了媽媽的才華」；凱特王妃則給路易畫了一幅閉着雙眼的畫作；9歲的夏洛特公主和6歲的路易王子分別用紅色、藍綠色創作了兩幅女子的肖像畫。

凱特王妃（Princess Kate）創作的是兒子路易的肖像。（Instagram/ @princeandprincessofwales）

路易王子（Prince Louis）的畫。（Instagram /＠princeandprincessofwales）