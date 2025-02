英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)在接受預防性化療以治療癌症後,她最近已逐漸恢復其王室公職,並於1月下旬分別參觀了位於威爾斯的一間襪子製造廠及兒童臨終關懷醫院。她在皇家基金會幼兒中心於2月2日公布的報告前言中寫道,人們需要更好地以同情心和同理心行事,以創造一個更健康、更快樂的社會。



路透社2日報道,凱特王妃表示,為解決心理健康問題、成癮和虐待問題,人們須深刻審視自己的行為、情緒和感受。

2025年1月30日,英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)前往位於威爾斯的柯基襪子製造廠(Corgi)參訪時,在外與公眾見面。(Reuters)

她認為人們應以同情和同理心對待彼此,建立並維持持久的關係,為生活帶來意義,並強調:「最重要的是,如果人們想要茁壯成長,我們就必須優先發展和培養一系列社交和情緒技能。」

2025年1月30日,英國凱特王妃(Catherine, Princess of Wales)在威爾斯參觀當地一間兒童臨終關懷醫院。(Reuters)

報道稱,該中心是皇家基金會(Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales)慈善機構的一部分,其宗旨意在提高人們對上述重要技能的認識,並為人們提供一種「強大而靈活」的健康幸福生活模式。