顛覆考古學！英國巨石陣祭壇石竟「來自蘇格蘭」　謎團反更難解

最新研究顯示，位於英國威爾特郡（Wiltshire）的著名史前遺址「巨石陣」（Stonehenge），中間最大的石塊「祭壇石」（altar stone）竟來自蘇格蘭（ Scotland），而非先前認為的威爾斯（Wales）。



這項發現顛覆了考古學家對新石器時代晚期不列顛群島人口關係的認知。

英國著名景點巨石陣（Stonehenge）（nisha-gurung/unsplash）

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《衛報》報道，研究團隊在《自然》（Nature）期刊上指出，透過檢驗「祭壇石」的化學成分和礦物年代，確定它的「年代指紋」與蘇格蘭東北部奧克尼盆地（Orcadian Basin）的岩石完全吻合。

這證明祭壇石是從蘇格蘭最東北角運送到威爾特郡，距離至少有466英里（約750公里）。

「祭壇石」是一塊長5米、重6噸的巨大砂岩，平躺且半埋在遺址中心，被2塊倒下的薩森石（sarsen stone）壓住，遊客幾乎看不到。

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倫敦大學學院（University College London）榮譽高級研究員伊克薩（Rob Ixer）表示，這項發現不僅改變了我們對巨石陣的認知，也改變對整個新石器時代晚期的看法：

它完全改寫了不列顛群島新石器時代人口之間的關係。

雖然尚未確定祭壇石的確切來源，但研究團隊已將可能範圍縮小到奧克尼群島、凱斯內斯（Caithness）的約翰奧格羅茨（John o'Groats）周圍的三角形土地，以及從延文禮士（Inverness，又譯恩華尼斯）附近的莫瑞灣（Moray Firth）延伸到埃爾金（Elgin）東部的狹長海岸線。

至於巨石陣的建造者如何將這塊巨石從蘇格蘭運送到威爾特郡，研究報告並未詳細探討。

科廷大學（Curtin University）的克拉克（Anthony Clarke）表示：「考慮到從蘇格蘭東北部到索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）沿途的主要陸上障礙，海運是一個可行的選擇。」

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然而，考古學家兼作家皮茨（Mike Pitts）認為，相較於海運，陸路運輸的可能性更大：「如果把石頭放在船上出海，不僅有丟失風險，而且沒人能看到它。」

相反地，一段可能耗時多年的陸路旅程，會讓沿途的人們參與其中：「隨著石頭向南移動，它會變得越來越珍貴。」

皮茨表示，這項研究「令人興奮且意義重大」：「長期以來，人們都知道藍石來自威爾斯，但這項研究確認了與英國另一個截然不同且遠離巨石陣的地區有聯繫。這表明，巨石陣不僅為南方人所知，而且在更廣泛的地區都知名，這為我們思考新石器時代的不列顛提供全新視角。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】