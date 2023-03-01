秘魯「藏屍案」外賣員載木乃伊「女友」到處走　專家：死者是男人

CNN與BBC報道，秘魯警方日前在一個外賣員的保溫袋內發現了一具估計有着600至800年歷史的木乃伊。



儘管該名外賣員把「她」視為「精神女友」，但專家認為，這具木乃伊其實是「成年男子」。

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根據警方的說法，3名男子2月25日下午因在東南部城市普諾（Puno）一處荒廢公園喝酒而引起他們的注意。當警員搜查其中一名外賣員時，意外在保溫袋內查獲了這具木乃伊化的遺體。

普諾地區的國家警察發言人、資深幹員奧蒂嘉（Marco Antonio Ortega）告訴CNN，「一名26歲男子持有一個標著『Pedidos Ya』（拉丁美洲送餐App）的外賣袋，在裡面找到了一具木乃伊」。

法新社則查明當事人叫貝爾梅霍（Julio Cesar Bermejo）。

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從警方公布照片可見到，這具木乃伊像胎兒一樣捲縮在紅色外賣袋內。貝爾梅霍接受採訪時聲稱，他把這具木乃伊命名為「胡安妮塔」（Juanita），並稱「就像我的精神女友」。

他說，「在家裏，她就在我的房間，她跟我睡在一起，我照顧着她」。

貝爾梅霍還表示，他之所以把木乃伊放進外賣袋，目的是向朋友們炫耀，又稱木乃伊是他的父親所有，但沒有具體說明他父親當初是怎麼取得的。

根據CNN與秘魯官方的安迪納（ANDINA）通訊社的報道，這具前西班牙時期（pre-Hispanic）的木乃伊年紀在600至800年之間，實際上據信是名成年男子，身高151厘米、估計去世時已經超過45歲，推定來自普諾東部地區，目前交由文化部保管。

文化部已把這具木乃伊列為國家文化資產，貝爾梅霍在全案調查期間將維持羈押，2名友人也被警方拘留、正在接受調查。

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