2.22貓之日｜日本喵星人熱潮：貓咪經濟效益撐起近3萬億日圓市場

由於2月22日與「喵喵喵」（nyan nyan nyan）的發音相似，這一天被部份日本人定為「貓咪節」。關西大學名譽教授宮本勝浩估算，2025年「貓經濟」的整體效益接近3萬億日圓（約1555億港元），突顯寵物貓在日本經濟中不可忽視的貢獻。



據時事通信社報道，宮本的研究表明，2025年的貓經濟效益將達到2.9萬億日圓，幾乎可與2021年東京奧運會約3.7萬億日圓的實際經濟效益比肩。

圖為一隻2025年2月13日在菲律賓獲拯救的貓咪（REUTERS）

日本一般社團法人寵物食品協會去年發布的全國狗貓飼養現狀調查顯示，養一隻貓的年均費用約14萬1732日圓。日本的貓咪飼養數量還在2023年首次超過900萬隻，且養貓熱潮有增無減。而去年的新增貓隻數量則約為35萬9000隻。

宮本指出，今年貓的總體飼養費用，包括主食和零食貓糧、貓砂以及貓抓板等用品，預計達到1.34萬億日圓。此外，以貓為主題的消費項目，如貓咖啡館、貓寫真集等預計收入約10億日圓，而與貓相關的旅遊消費等則約15億日圓，直接消費總額達1.34萬億日圓。

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不僅如此，貓經濟還帶來了顯著的間接效益。例如，推動貓糧生產商和原材料供應企業的收益增長，從業人員的收入提升等多重因素疊加，使整體經濟效益預計可達2.9萬億日圓。

宮本指出：「雖然養一隻貓的年花費僅約15萬日圓，但這些可愛的喵星人對日本經濟的貢獻卻十分顯著。」

隨著「貓咪節」臨近，日本國內的一些證券分析師預計，與貓相關的商品和企業股價可能上漲。比如，貓糧生產商日本制粉、貓砂廠商花王，以及銷售寵物除臭劑的廠商小林製藥等，股價可能因貓節效應而提升。

分析師特別提到，今年的「貓咪節」恰逢星期六，這一市場動向或提前反映在星期五（21日）的股價中。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

