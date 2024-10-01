美國6歲童領養貓咪變發達　創業做專業鏟屎官　幫人執糞便搵真銀

美國一位來自羅德島州（Rhode Island）的6歲男童艾普林（Luca Aprin），因為喜愛動物、為了說服母親同意他領養貓咪，竟想到將撿拾寵物便便的工作，創業發展成一門生意，很快就靠著「專業鏟屎官」賺到的錢，成功領養第一隻屬於自己的貓咪。

艾普林在接受當地電視台訪問時，很自豪地表示，他的鏟屎官公司名稱叫「Poopa Scoopa Luca」，雖然聽上去並不光鮮亮麗，還得忍受各種可怕氣味，但艾普林知道自己的價值所在：「因為人們討厭撿狗大便，但我一點也不介意。」



綜合《紐約郵報》等外媒報道，艾普林的服務收費相當合理，一隻狗收費15美元，如果是多隻狗、飼主則需要支付20美元（156港元）或更多。他會親自前往僱主住家院子，將所有狗便清理乾淨，讓環境煥然一新。

目前還在就讀小學一年級的艾普林透露，因為自己喜歡打掃環境，讓他在清理狗狗便便時，不覺得辛苦，那是他最喜歡做的事情之一。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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電視台問他，為什麼想創業存錢？艾普林透露，自己先前和母親布夏（Robyn Bouchard）去動物收容所當志工，遇到一隻可愛的貓咪「小石頭」（Pebble），他一眼就愛上貓咪，但志工工作並沒有收入，他沒法負擔領養申請與後續飼養開銷。

艾普林為了圓夢跑去詢問母親，在多次討論與建議後，他很快就找到賺錢方法，「Poopa Scoopa Luca」就此誕生；小男孩也靠著自己的努力，僅僅數星期時間就存夠費用，如願把貓咪接回家中生活。

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除了小石頭，在母親鼓勵下，艾普林繼續從事著職業鏟屎官工作，母子二人至今已收養和解救至少98隻流浪動物。母親笑著告訴當地電視台，她很自豪擁有全世界最酷的孩子，艾普林對動物的愛心，讓她覺得兒子非常特別：

「我們也開始籌劃更多方法，讓他能籌募或賺取更多經費，才能拯救更多動物。」



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