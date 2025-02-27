凱特成英國百年首位王妃享頒發「皇室認證」資格

據英國媒體報道，凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）即將獲得頒發「王室認證」（Royal Warrants）的特權，依個人喜好為商家頒發「認證書」，令她成為115年來第一位獲此特權的威爾斯王妃。



據《天空新聞網》（Sky News）報道，上一位有權授予王室認證的威爾斯王妃是佐治五世（King George V）國王的妻子瑪麗皇后（Queen Mary），她在佐治五世1910年登基之前就獲得這項特權。

目前擁有王室認證權的僅有英王查理斯三世（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）。威廉王子（Prince William）預計也將在今年獲此特權。

獲得「王室認證」的企業可以在展示產品時加入王室徽章，並能為王室提供商品或服務，認證效期最多為5年。報道稱，此舉突顯她在王室內部影響力日益擴大，並將進一步提升她在王室中的地位。

王室認證標誌。（Royal Warrant Holders Association）

《泰晤士報》（The Times）引述一位內部人士稱，凱特王妃希望盡快開始頒發認證，稱她希望能對英國技術和產業進行表彰。

王室認證是自15世紀開始英國王室發布的認證之一，由英國王室內有較高地位成員頒授予向他們提供商品及服務的企業和商人。獲得認證的品牌能提升國際市場競爭力，增強商業信譽。截至目前，全球獲得英國王室認證的商業機構（或個體）約有800家。