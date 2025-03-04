特朗普疑似跛腳影片瘋傳 網民關注健康狀況｜有片
撰文：藺思含
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近日一段顯示美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在高爾夫球場走動時疑似跛腳的影片在網絡瘋傳，而上週，特朗普剛剛因手部的瘀青引起健康疑雲，此次又引發網民揣測：特朗普的腳是不是出了甚麼問題？
據英國《每日郵報》報道，特朗普上周日（3月2日）在佛羅里達州高爾夫球場打球，正當他從哥爾夫球車下車時，他的腳以極不自然的內八姿勢落地，走動起來也顯得一拐一拐。
這段影片由負責為海湖莊園（Mar-a-Lago）維護草坪的公司Aleman's Brothers LLC上傳。有網民在看到影片後，於社交平台X表示：「特朗普移動右腿時彷彿在移動一塊木頭」，也有人說他的腿似乎「非常不穩定」。更有人更斷定特朗普「膝蓋無力」或類似於「肌肉萎縮症」的問題。
但特朗普團隊發言人Steven Chueng周一（3日）駁回這些說法，稱「精神錯亂、道德淪喪的自由主義者——包括腐敗的媒體——如今已經訴諸完全失實、變造的謊言，因為他們沒有羞恥感。」
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