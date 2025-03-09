哈薩克機場發生劫持事件　退休拳擊手挺身奪刀智取歹徒｜有片

哈薩克（Kazakhstan）阿拉木圖國際機場周五（3月7日）發生人質劫持事件，一男子自稱帶着炸彈，拿刀劫持一名女地勤人員。有男路人見狀，提出代替女子作為人質，結果巧妙奪下兇徒的刀，並和機場保安一同制服對方。原來見義勇為的男子正是52歲退休拳擊手阿卜杜拉姆（Musa Abdraim）。



▼前拳擊手一招制伏歹徒

據《紐約郵報》及《每日郵報》等外媒報道，事發時21歲女地勤穆赫塔羅娃（Botagoz Mukhtarova）被一名67歲男子持刀抓住頭髮，不斷發出喊叫，而刀手則揚言引爆炸彈。

52歲退休拳擊手阿卜杜拉姆（Musa Abdraim）提出代替女子作為人質。（X/ @ComunicarmaisBA）

此時阿卜杜拉姆走上前與刀手交涉，提出用自己代替穆赫塔羅娃做人質，於是對方放走女子，轉而挽住阿卜杜拉姆的手臂。這位昔日的拳擊手一直和綁架者耐心聊天，趁着對方分心隨即奪走對方手上的刀，並和一擁而上的保安人員制服刀手。

阿卜杜拉姆是五個孩子的父親，承認自己參加過拳擊、武術和跆拳道等格鬥運動，表示當天去機場只是為了探望親戚。哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev，又譯作托卡葉夫）宣布，將向這位英雄授予國家勳章，以表彰他非凡的勇敢行為。

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警方在一份聲明中稱：「在機場安檢人員和英雄公民的幫助下，警察解除了罪犯的武裝，並將其帶到了警務室。」並表示疑犯或面臨最高12年監禁。