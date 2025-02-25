東京池袋酒店持刀傷人案　20多歲女胸部中刀　35歲中國男子被捕

綜合日本媒體報道，日本東京池袋一間酒店2月25日凌晨發生砍人案。當地警員接報趕到現場時，發現一名20歲女子倒卧房內，左胸口刺傷流血，被送院時神智清醒，沒有生命危險。警方表示，一名35歲中國籍男子承認犯案，以殺人未遂嫌疑被捕。



據日本電視台報道，這宗案件在東京豐島區西池袋一間酒店發生。當地警方於25日凌晨12時過後接報，一間飯店的工作人員報警指「有人被刺傷」。

警視廳表示，當警員趕到現場時，發現一名20多歲女子倒臥在酒店房間內，左胸口遭利刀刺傷，流出鮮血。女子其後被緊急送院治療，猶幸她當時神智清醒，送院檢查後並沒有生命危險。

日本電視台就東京池袋酒店發生持刀傷人案的報道：

據報道，警方在現場以殺人未遂嫌疑當場拘捕一名35歲中國籍男子周洋。他坦承手持一把約15厘米的水果刀刺傷女子。警方表示，估計是雙方發生糾紛引發這宗事件，正在詳細調查二人的關係和事發經過。