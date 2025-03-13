德國福士汽車賣不好　副業卻風生水起？香腸銷量創新高

德國是歐洲經濟的發展龍頭，汽車工業被視為德國經濟的重要支柱，而福士汽車（Volkswagen，又稱大眾）作為該行業的龍頭企業，近年來面臨的財務困境可能已經成為該國經濟衰退的象徵。然而，在汽車銷量表現不盡如人意時，福士汽車在肉食品生產領域闖出一片新天地。



據英國《衛報》11日報道，福士汽車首席人力資源官基利安（Gunnar Kilian）在社交平台上表示，福士的咖喱香腸創下了年銷量逾800萬根的新紀錄。而福士汽車集團全球汽車銷量僅略高於香腸銷量。

咖喱香腸是德國人最喜歡的美食之一，人們通常將香腸切片，撒上咖喱粉，有時還會撒上辣椒粉。福士集團發言人表示，該公司在2024年賣出了850萬根自主生產的咖喱香腸，比2023年多賣出20萬根。基利安在慶祝銷售記錄和香腸的「國際暢銷地位」時說：「福士汽車咖喱香腸早已不僅僅是一種零食，而是一種標誌。」

福士汽車長期以來一直是歐洲經濟最具標誌性的品牌之一，幾十年來一直是歐洲經濟的動力源，但在過去兩年中卻出現了萎縮。

該公司11日發布了其2024財年的業績數據，數據顯示，2024財年，福士汽車集團全球銷量約為900萬輛，較2023財年下降了3.5%，淨利潤僅為約124億歐元（約1,048億港元），較上財年暴跌30.6%。

德國經濟不景象，可能陷入連續兩年的衰退。圖為福士汽車員工示威。（Reuters）

福士汽車集團旗下擁有奧迪、西雅特和斯柯達等10大品牌，2024年對福士來說充滿挑戰。為應對歐洲汽車市場下滑和競爭加劇的壓力，福士汽車去年9月陸續宣布可能關閉部分德國工廠，裁減數萬個工作崗位及整體降薪。

工會則主張通過減少工時和凍結工資增長等方式代替裁員和關廠。去年聖誕節前（12月20日），福士汽車就重組計劃與工會達成協議，將在2030年前在德國裁員超3.5萬人，並將削減德國工廠的產能。

2024年9月4日，在德國沃爾夫斯堡，福士汽車（Volkswagen，又稱大眾）勞資委員會與德國工人舉行例行會議，討論包括削減成本的進展等事宜。（ Reuters）

本周二（11日），福士財務總監安特利茨（Arno Antlitz）表示，「持續降低成本和提高盈利能力」是該公司未來的目標。福士集團預計，該公司2025財年的業績將略有回升，營收增長最多可達5%，全年營業銷售回報率目標為5.5%至6.5%。

「2025年，我們將堅定不移地繼續推進戰略落實，加快轉型步伐，煥發福士汽車集團的全新活力。」福士汽車集團董事長兼行政總裁奧博穆（Oliver Blume）說。

據英國《泰晤士報》報道，本月早些時候，福士汽車宣布將於2027年推出了一款面向電動汽車時代的經濟型汽車，售價約為2萬歐元（約16.9萬港元）。福士指出，在政治不確定性、貿易限制增加和地緣政治緊張局勢的環境下，挑戰依然存在。

不過，《衛報》稱，在全球動盪之外，該公司的香腸還是值得信賴的。福士香腸可以說是該公司的秘制香腸，香腸的配方只有少數員工知道。其秘訣是配料新鮮和獨特的脂肪含量配方。該香腸甚至有自己的零件編號：199 398 500 A，在福士在全球各地的工廠食堂和個別零售商店、超市能買到。

2021年，為響應員工對健康素食日益增長的需求，福士決定在位於德國北部沃爾夫斯堡的公司總部將咖喱香腸從菜單中剔除。此舉一度引起工人們的強烈不滿。德國前總理施羅德（Gerhard Schröder）也對此表示抗議，稱咖喱香腸是「生產工人的能量棒」。自2023年起，福士汽車重新開始供應咖喱香腸。

本文獲《觀察者網》授權轉載

