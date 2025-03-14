日本人行李托運超重被廣播要求開箱　內竟塞滿北海道「這」名物

一名日本網民日前在北海道新千歲機場托運行李後聽到地勤開廣播找自己，原因是行李超重。這名網民在地勤人員的圍觀下打開行李，托運物品竟是一整箱的北海道啤酒，貼文一出吸引14萬網民點讚。



日本網民ジェーネ（@geeeene_7333）1月26日在X發文稱，在機場放下行李箱後，自己被公共廣播系統叫到，被告知行李箱異常重，於是打開行李箱，當時還被幾名機場工作人員包圍。

貼文吸引超過2300萬次瀏覽，並獲得14萬個讚。

ジェーネ附上的圖片顯示，其行李箱內裝滿札幌經典啤酒（Sapporo Classic），行李箱裏共裝有3箱、72罐啤酒，總重量為42公斤。一般來說，如果每件的行李重量超過32公斤，需要提前聯繫機場。從包裝上可以看出，這款啤酒僅在北海道有售。

日媒まいどなニュース周四（13日）報道，ジェーネ接受採訪時稱，由於自己是全日空（ANA）白金會員，搭乘商務艙，因此即使重量超過一般標準也在免費托運範圍之內。不過工作人員給ジェーネ袋子，讓ジェーネ分裝，不然搬運的時候可能會傷及脊椎，ジェーネ還當場飲用一罐。