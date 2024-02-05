日本機場試辦「空手觀光」　車站商店託運行李　直接幫你送上機

日本富士新聞網（FNN）報道，日本名古屋鐵道公司、名古屋車站和中部國際機場將在4日至11日於中部國際機場和北海道新千歲機場部份航班，試辦「空手觀光」計劃。



旅客去機場前預先報到、登記托運行李後，只要在名古屋車站合作商店寄存行李，行李就能直接被送上預定搭乘的航班。

此舉讓旅客省下拉行李到機場的力氣，及在機場排隊報到、託運的時間。

附GPS行李牌方便追蹤 點圖了解更多：

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旅客在名古屋車站合作商家寄存行李後，工作人員會將行李送上列車，載往中部國際機場。寄存的行李上會貼GPS標籤，旅客可透過智慧型手機查看行李位置。

透過提前辦理報到和行李托運，「空手觀光」計劃有望減少旅客在機場排隊等待的時間、紓解排隊人潮和航空公司人力短缺的狀況。

日本目標在今年的大阪世博前落實這些措施。

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