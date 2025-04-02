旅遊注意｜登機證有「這4個字母」宜提早去機場　行程恐嚴重延誤

機場安檢的繁瑣程序是不少旅客的噩夢，但如果登機證出現「SSSS」這個神秘代碼，那你可能會面臨更嚴苛的安檢程序，不僅需要接受全面的行李檢查，還要被搜身。



這是因為「SSSS」代表美國運輸安全管理局（TSA）的「二級安全篩選」，部分旅客甚至稱其為「死亡之吻」（kiss of death），因為一旦攤上這個麻煩代碼，恐將導致行程嚴重延誤。

網友韋爾澤拉分享男友因登機證被印上了「SSSS」的代碼被迫在美國機場接受額外安檢。（TikTok影片截圖）

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據《每日郵報》報道，網友韋爾澤拉（Jordyn Verzera）聲稱，她的男友因登機證被印上了「SSSS」的代碼，被迫在美國機場接受額外安檢，除了行李被全部拆開、接受電子設備開機檢查外，安檢人員還會拿着試紙在電子產品周遭擦拭，以測試有無爆裂物反應。韋爾澤拉表示，男友最後甚至被帶至護照檢查處接受進一步訊問，最後才獲准放行。

相關影片在TikTok曝光後，釣出不少有相同遭遇的網友，眾人也對TSA的篩選機制感到困惑。旅遊網站The Points Guy指出，「SSSS」代表的是「二級安全篩選」（Secondary Security Screening Selection），被選中的乘客需接受更嚴格的安檢，包括全身搜身、行李徹查，部分人甚至會被要求脫鞋檢查腳底，或被帶入小房間審問。

有網友透露，TSA官員除了檢查證件外，還會詢問旅客的行程、旅行目的，以及行李是否是自行打包。不少人也對「SSSS」篩選的隨機性提出質疑。一名退伍軍人表示，自己曾為國家服役20年，但仍頻繁被標記「SSSS」。另有旅客表示，他因未成年時獨自搭機，而經常受到額外檢查。一名乘客更爆料，TSA人員曾在安檢時掃描其手機，複製所有簡訊、APP資訊及照片，讓他感到極度不適。

專家建議，登機證被印上「SSSS」代碼的旅客應提早抵達機場，以免安檢時間過長影響行程。雖然TSA未公開篩選標準，但有報道指出，曾前往特定國家、頻繁更改機票或購票方式異常者，可能較容易被標記「SSSS」。TSA暫時還未對「SSSS」的篩選機制是否過於嚴苛的問題對媒體置評。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】