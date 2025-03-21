寄艙限制｜連這東西也不能託運？日本上機突被叫名　不是行動電源

撰文：TVBS新聞網
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為了飛行安全，各家航空公司對於託運、手提行李有諸多規範限制。近日一名台灣網友透露，在日本搭飛機時，突然被廣播叫名字，接著就看到他託運的行李出現在眼前，工作人員要求取出裡面1個電子產品才能離境。

原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文分享自身經歷，他把一對做為備用、未拆封的AirPods放在託運行李中，結果在日本登機前從廣播中聽到自己的名字，工作人員指出行李裡面有AirPods，要求他拿出來改成手提上機。

一名台灣網友透露在日本搭飛機時突然被廣播叫名字，工作人員指出行李裡面有AirPods，要求他拿出來改成手提上機。（Facebook@日本自由行討論區）
一名台灣網友透露在日本搭飛機時突然被廣播叫名字，工作人員指出行李裡面有AirPods，要求他拿出來改成手提上機。（Facebook@日本自由行討論區）

原PO解釋，AirPods是使用鋰電池，但電池容量很小，一直以來都是放進託運行李，遊遍歐美澳及亞洲等多個國家都沒發生過問題，這次不免讓他聯想到最近因應南韓航機爆炸的新規定。他也提醒大家，萬事小心，多預留時間，提早行動。

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貼文一出，不少網友紛紛留言回應：

「凡是有鋰電池的裝置都只能隨身，之前只是人家可能沒注意到而已」
「藍芽耳機的電池雖然很小，但還是電池」

也有空服員曾呼籲，他們上班的行前簡報有提到，AirPods是鋰電池不能託運，只能隨身攜帶：

倘若電池因為外力著火，影響到的是大家的安全。

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目前不少航空公司已制定行動電源及鋰電池的攜帶規範，部分全程禁止乘客使用行動電源。但不是有電池的電子產品都要隨身，無線耳機需要隨身是因為耳機和電池盒隨時在充電中，至於電動牙刷等並沒有在充電，所以可以託運，建議打包行李前先詳閱航空公司的規定。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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