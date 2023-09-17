機場輸送帶等2個鐘先知行李冇上機 原因曝光 航空公司竟係故意
撰文：聯合新聞網
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瑞士雪絨花航空出包，111名旅客行李滯留蘇黎世，輸送帶前苦等2個多小時。
美國有線電視新聞網（CNN）和歐洲新聞台（Eurones）報導，瑞士雪絨花航空（Edelweiss Air）客機WK226於當地時間9日從瑞士蘇黎世飛往西班牙畢爾包，共載有111名旅客……
航空公司解釋原因竟係故意留下行李 卻遲遲沒通知乘客（點圖了解更多）：
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航班一開始已經延誤，儘管最後順利抵達目的地，地勤人員卻將托運行李遺留蘇黎世。
不止如此，旅客下機後並未馬上接獲通知，在轉盤前苦等近2個小時後才收到西班牙伊比利航空（Iberia）工作人員的消息。
雪絨花航空隸屬於瑞士國際航空（Swiss International Air Lines），瑞航發言人事後解釋，為了及時抵達西班牙供其他乘客搭機，並趕在蘇黎世機場11點宵禁前返回，地勤決定先不等行李裝載，直接飛往西班牙。
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瑞航道歉表示，「我們充分理解旅客的憤怒，目前正在重新檢討一切程序」。
後續航空公司已安排行李托運，並在11日確定悉數送達。
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