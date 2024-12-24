美媒：特朗普長女伊萬卡將不會重返政壇 欲回歸家庭

隨着特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次贏得美國大選，其長女伊萬卡（Ivanka Trump）是否會「復出」引發了輿論探討。但對於這種猜測，多個美國媒體週一（12月23日）給出明確答覆，稱伊萬卡不會重返政壇。



伊凡卡的整個成年生活幾乎都在為她的父親工作。當特朗普還是房地產大亨時，她就為她的父親設計其所擁有的酒店；當父親參加真人騷節目時，她就在父親的電視會議室裏等待他；當父親競選公職時，她助力父親競選；等到特朗普正式擔任總統時，她則在白宮西翼得到一間辦公室。

2015年7月30日，蘇格蘭艾爾（Ayr），時為共和黨總統候選人的特朗普（Donald Trump）帶著女兒伊萬卡（Ivanka Trump）參觀自己在蘇格蘭的高爾夫球場。（Getty）

但在2021年1月「國會山騷亂」後，伊萬卡離開了華盛頓。這次，她將把她年幼的孩子和她自己的家庭生活放在第一位。在她父親於2022年宣佈第三次競選總統後，她在社交媒體上寫道，「我不打算參與政治」。

據與伊萬卡關係密切的人士透露，這一說法在特朗普2024 年總統選舉獲勝後仍然成立。她和她的丈夫庫什納（Jared Kushner）過去四年基本都在公眾關注之外度過，伊萬卡現在仍想過相對私密的生活，避免與外界發生任何衝突。

圖為美國前總統特朗普（Donald Trump）長女伊萬卡（Ivanka Trump）與丈夫庫什納（Jared Kushner）一家。（Twitter @IvankaTrump）

在白宮度過了殘酷的頭四年後，對於這位前總統和未來總統最親密的助手之一來說，伊萬卡離開政壇代表着一個戲劇性的改變。