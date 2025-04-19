讓製造業回歸？美國名嘴Bill Maher嘲：Gen Z根本唔想返工｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向全球發動貿易戰，誓言要將製造業搬回美國本土。美國名嘴馬艾（Bill Maher）就拍片質疑，特朗普政府不惜一切代價要將工廠工作帶回美國，惟誰會願意幹這些既單調人工又低的工作？馬艾更打趣道：讓移民去做？他們都被驅逐了。Gen Z世代（普遍指90年代中後期至2010年出生）？他們根本就不想工作，有調查指57% Gen Z世代只想去當網紅（influencer）。



美國名嘴馬艾（Bill Maher）質疑年輕人不會願意去幹製造業工作：

美國名嘴馬艾（Bill Maher）在4月18日的節目中表示，特朗普政府將這些工廠工作帶回美國，惟到底有誰會願意去做？移民都被驅逐了。他認為最不可能參與這些工作的是Z世代的年輕人。

馬艾指，現在的年輕人根本無法像以前的美國人一般，早起去工廠親自動手生產物品；這個世代年輕人連去美式連鎖餐廳Cheesecake Factory打工都無法應付。他們還可能會一聲不響，就辭去工作。如果你去百貨公司問年輕工作人員問題，他們臉上的表情就彷如你早上衝入他們的公寓並吵醒他們。

馬艾續指，這個世代的年輕人無法應付「粗重工作」；他們只想打遊戲，連搭飛機都需要有寵物陪伴提供情緒支援。

馬艾提到有調查指，美國有一半的父母需要在經濟上支持他們的兒女，平均每月花費1500美元（約11650港元）。他語帶嘲諷指，在特朗普導致股市大跌之前，老年人的退休投資戶口（401K）就已經「血流成河」。

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馬艾最後談到，現在的年輕人根本就不想工作，惟有調查指，他們只想做一種工作，那就是去當網紅。現在流行的講法是，只要做你喜愛的事情，你就不會覺得自己在工作。