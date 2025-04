貿易戰｜美媒：2內閣官員趁納瓦羅不在　說服特朗普暫緩實施關稅

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)4月2日向全球多國宣布「對等關稅」,其後在9日突然暫緩實施,讓外界譁然。據《華爾街日報》報道,財政部長貝森特(Scott Bessent)與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick),是特朗普政策「急轉彎」背後的關鍵人物。兩人趁立場強硬的貿易顧問納瓦洛(Peter Navarro)不在特朗普身旁時,迅速諫言並宣布決定。



《華爾街日報》4月18日報道,特朗普宣布開徵高額的「對等關稅」後,全球金融市場應聲急跌。內閣主要成員財長貝森特與商務部長盧特尼克都希望特朗普能夠暫緩執行,惟經常在白宮出沒的貿易顧問納瓦羅是信奉關稅的強硬派。

2025年4月15日,英國媒體分析認為,特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營:商務部長盧特尼克(Howard Lutnick,左)和貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro,中)屬強硬派在「扮醜人」,而財政部長斯貝森特(Scott Bessent,右)因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。(Getty,Reuters)

報道引述多名知情人士指,貝森特與盧特尼克9日趁納瓦羅在白宮另一處與國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)舉行會面時,在預先沒有安排的情況下,火速前往橢圓型辦公室向特朗普建言,建議暫緩執行部份關稅。

報道指,貝森特與盧特尼克成功說服特朗普暫緩實施「對等關稅」,並建議馬上對外宣布以穩定金融市場。二人一直待在特朗普身邊,直到其在個人社交帳戶truth social撰文發布消息後,貝森特與白宮發言人萊維特(Karoline Leavitt)旋即在白宮記者的攝影機前宣布決定,納瓦羅據報對消息感到驚訝。

2022年4月9日,美國財政部長貝森特(Scott Bessent)在美國華盛頓特區白宮就關稅問題與媒體交談。(Reuters)

一名瞭解事態發展的人表示:「我們需要所有人統一口徑。」(We needed everyone singing from the same song sheet)

自特朗普在所謂的「解放日」(4月2日)宣布「對等關稅」後,美國股票市場大幅下跌,跌勢其後蔓延到國債,導致美債遭拋售。在特朗普9日匆匆宣布暫緩實施新關稅後,金融市場再逐漸回穩。

貝森特與盧特尼克這次聯手成功讓特朗普「回心轉意」,顯示當前白宮就貿易政策意見充滿分歧。許多官員對經貿事務有不同的看法與策略。納瓦羅在特朗普首任期間任職,熟悉白宮運作,去年還因此被監禁。

2025年2月13日,美國華盛頓白宮橢圓形辦公室,總統特朗普(Donald Trump,右)簽署對等關稅行政命令當日,貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro,左)與他對話。

納瓦羅對華態度強硬,吸引不少特朗普支持者,當中也有不少人反華爾街精英份子,惟其激進立場在華爾街高層與企業領袖眼中屬非主流人士。