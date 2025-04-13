美18歲天才少年創業年賺百萬、GPA 4.0　控訴接連遭15間名校拒收

三藩市18歲初創公司創辦人Zach Yadegari自稱有完美GPA 4.0成績，ACT分數則高達34，但他上週公開自己收到超過十間知名學校的拒絕信，受到廣泛關注。



《三藩市紀事報》（San Francisco Chronicle）報道，Zach Yadegari申請18間大學、其中有15間拒絕，包括了史丹福大學、哈佛大學、耶魯大學等名校。

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Zach Yadegari是初創公司「Cal AI」共同創辦人，其為一個卡路里（calorie）追蹤應用程式，用戶可透過拍照來記錄他們的食物攝取量。根據報道，這個應用程式已創造數百萬美元收益，下載次數已超過100萬次。他也透露，16歲時就以10萬美元售出自己創辦的網絡遊戲公司。

3月31日，Zach Yadegari在社群媒體分享拒絕他的大學名單，引發各界關於大學錄取挑戰的廣泛辯論。他的發文快速獲得關注，有超過2700萬次瀏覽、3000次轉發，以及超過3900則來自表達對錄取過程失望的用戶評論。

Zach Yadegari在發文後僅僅兩小時之後，決定分享他整篇申請大學論文，卻大幅改變討論焦點。他的論文中，回顧最初不願上大學的想法，指出創投家與教練鼓勵他將上大學視為不必要的一步。然而，他隨後了解，這將導致他錯過一次有價值的生活經驗。

「在我拒絕上大學的過程中，不自覺地將自己束縛在另一個期望框架：典型輟學創辦人（the archetypal dropout founder）。不是學校老師，而是創投與教練引導走向一個仍不屬於我的方向。」



論文解釋，他將上大學視為超越學術追求，

「我明白， 人生不僅是有關財務成功，也關於人際關係與成為廣大社群的一部分。」



不過，儘管他已獲相當成就，部分評論認為，他的論文語調自大，可能影響申請結果。他被史丹福大學、麻省理工學院、哈佛大學、哥倫比亞大學、普林斯頓大學、杜克大學、康奈爾大學拒絕，但被佐治亞理工學院、德州大學與邁阿密大學錄取。

社群媒體X的一名用戶認為，他的論文內容顯示他「退學可能性高」（high probability to drop out）。Zach Yadegari對此回應表示，即使他繼續在學的成功率只有1%，他們難道不願意冒險在未來可將他的名字納入學校？

Zach Yadegari告訴《TechCrunch》，發現這些評論讓他大開眼界，但他堅持自己所寫的內容，

「見到許多不同觀點很有趣，但最終，永遠不會知道被拒絕的原因。」

「追根究柢，當我寫我的論文時，我希望招生辦公室感覺到我是認真的，因為這是我所想要的。」



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Zach Yadegari並非唯一自身擁有卓越表現，卻不解為何被頂尖大學拒絕的優秀學生。上個月，帕羅奧圖19歲學生Stanley Zhong與父親對包括加州大學在內的多間大學提出訴訟，指控這些大學在招生過程對「高質素亞裔申請人」存在種族歧視。

儘管Stanley Zhong的GPA 4.42、SAT分數接近滿分達1590，還有來自父親工作公司Google的工作機會，但他表示，申請了18間大學，其中有16間遭拒，包括麻省理工學院與史丹福大學。

加大先前曾稱，訴訟毫無根據。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】