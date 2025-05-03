英女靠「特殊SM關係」賺錢　無需賣肉　正常生活足以吸引「課金」

英國一名美女靠着亮眼外表，在網絡上找到了「金豬（pay pigs）」來支付她的生活開銷。在這種特殊的SM關係中，她只需要正常生活、吃飯，就有「錢奴」願意雙手奉上金錢，光是吃個潛艇堡就能拿到425英鎊（約港幣4千4百元）。



莎芙蘭靠「虐待金豬」賺錢。（TikTok截圖 / @saffronmariexx）

在這種「findomme」的SM關係中，她只需要正常生活、吃飯，就有「錢奴」願意雙手奉上金錢。（TikTok截圖 / @saffronmariexx）

據《紐約郵報》（New York Post）報道，26歲的莎芙蘭（Saffron Boswell）只是正常吃飯、自拍美照，就能輕鬆進帳數百美元。她說這些給她錢的人跟一般傳統的「乾爹」不一樣。通常乾爹們會要求有肢體互動等實質交換，而她建立的這種關係則完全沒有實體互動。

她表示，這是一種特殊的BDSM關係，稱之為「findomme」（Financial domination，財務支配）。這些關係中被稱為「金豬」的男人，是一種不求回報的金錢臣服者。這些人自願把錢交給「女主人」花，只為了體驗被支配的快感。

據網站《Sugar Club》指出，這類關係中，女主人掌握所有主導權，可以隨時要求金豬轉帳，還會羞辱金豬的經濟能力。這種權力遊戲在BDSM圈內已行之有年，是服從與控制的極致展現。

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