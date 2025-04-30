往布吉航班驚遇水龍捲　機長怕遇氣流調整航線　乘客親睹罕見景象

近日，一架飛往泰國布吉島的班機上，乘客們意外目睹了罕見的奇特現象「水龍捲」（又稱龍吸水）。許多乘客透過窗外發現遠方海面上出現一道巨大的水柱，彷彿巨龍從海面直衝雲霄，紛紛拿起手機錄下這驚人瞬間，這段影片也在網絡上廣泛流傳，引起熱烈討論。



從乘客拍攝的畫面可以看到，整個水龍捲結構完整，像是一根巨大的煙囪自海面拔地而起，直達雲端，搭配蔚藍海色，景象既壯觀又震撼。與過往多從岸邊拍攝的影片不同，這次從飛機高空角度捕捉，畫面層次更加立體，也讓網友直呼「難得一見」。

所謂水龍捲，又稱龍吸水、海龍捲，指的是當強烈龍捲風在水面上形成時，旋轉的氣流會將大量海水捲入空中，遠觀猶如一條水龍吸水而起。專家指出，這種現象主要因海面氣象條件的特殊性，持續時間往往比陸地龍捲風更長，強度也更高，直徑則稍小。

雖然景象特殊，但仍有不少乘客事後心有餘悸。據了解，機長在發現異常後，立即調整航線，避免飛機靠近水龍捲，避開了潛在危險。專家則提醒，若飛機誤入水龍捲範圍，可能會遭遇強烈氣流干擾，對飛行安全構成重大威脅。

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