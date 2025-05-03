GTA 6延至2026年5月才推出 網民：不意外、夠時間開發另一個
撰文：ETtoday
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Rockstar Games於5月2日宣布，備受期待的《Grand Theft Auto VI》（GTA 6）將於2026年5月26日正式推出。開發團隊表示，對於玩家的支持與期待感到深深感激及抱歉。
Rockstar Games強調，每款遊戲的目標都是超越玩家的期待，而這次的《GTA VI》也不例外。為了確保遊戲能達到高品質，開發團隊需要更多時間進行打磨。
網友看完紛紛留言：
．「你已經有10多年了，你這個懶惰的傢伙」
．「製作一款電子遊戲耗時13年，真是太瘋狂了」
．「大家都預料到會延遲」
．「你們有足夠的時間製作另一個」
．「兄弟，到那時我肯定死了，甚麼鬼啊」
．「今天是5月2日不是4月1日耶」
．「如果你要延遲，至少給我們一些截圖。這種行銷策略對你有用，但對於粉絲來說卻很痛苦」
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