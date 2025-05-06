離家出走是為躲避家暴丈夫？　失蹤逾60年美國婦女被發現還活着

美國威斯康星州（Wisconsin）婦女巴克伯格（Audrey Backeberg）在失蹤近63年後被發現。親友原以為她早已死去，但巴克伯格不僅還活着，並與其新丈夫過着幸福生活。報道稱，當年巴克伯格的出走，是為躲避家暴虐待她的第一任丈夫。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，現年82歲的巴克伯格於1962年7月逃離她位於里茲堡（Reedsburg）的家，當時失蹤的巴克伯格已婚並育有兩個孩子。她失蹤後再婚，並在其他州份開始新生活。

在失蹤前幾天，巴克伯格對她的丈夫提起刑事訴訟，指控她丈夫對她進行殘酷毆打，導致她頭部受傷，甚至威脅要殺死她。巴克伯格失蹤當天到她工作的毛紡廠領取薪資後，就再未回家。巴克伯格在失蹤的幾十年裏沒有聯繫過任何家人。她的其中一個孩子於2006年去世，第一任丈夫也在那時不久後逝世。

索克郡（Sauk County）警長辦公室開始審查懸案後，於今年1月指派偵探漢森（Issac Hanso）負責此案。他聯繫約20名家庭成員和目擊者，甚至使用與巴克伯格姐姐相關的Ancestry.com帳戶中的資訊來拼湊線索。漢森最終確定一疑似巴克伯格的住址，撥打該電話後確認，接電話的女子為巴克伯格。