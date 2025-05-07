特朗普再強調女孩不需太多公仔　影片揭巴倫當年成屋玩具｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日多次強調，貿易戰不會造成美國經濟重大影響。特朗普5月5日向媒體表示，小女孩並不需要37隻玩偶，只需要2至5個就足夠。美國網上近日流傳一段特朗普2010年受訪拍下的片段，當中可見到他年幼的小兒子巴倫（Barron Trump）擁有大量玩具，其中包括特製的平治玩具車、還有巨型獅子和老虎，這段影片一出，有網民狠批特朗普是「偽君子」（hypocrite）。



網上流出特朗普2010年受訪拍下的片段，當時年僅4歲的巴倫已擁有大量玩具：

從影片可見，當時年僅4歲的巴倫已擁有大量玩具，其中包括似乎是為他特別訂製的紅色平治玩具車，車牌是他的名字巴倫（Barron）。巴倫十分享受駕駛這架玩具車，在家裏左穿右插。他的母親梅拉尼婭（Melania Trump）其後也加入，推著巴倫駕車向前走。

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鏡頭一轉，我們可以看見巴倫與梅拉尼婭雙雙騎在一直巨型的白色老虎上，為攝影師擺姿勢拍照。巴倫其後還「扭計」叫母親快些下來。

騎完白老虎後，巴倫就去了騎一隻大獅子，他表情多多，狀甚陶醉。

這段影片在美國網上流傳後引來不少爭議；有人認為特朗普一方面要求美國的小朋友擁有比之前少的玩偶，自己養育巴倫的時候卻是毫不吝嗇為他買眾多玩具，似乎有「雙重標準」之嫌。尤其是當特朗普5月5日再次向記者表示，9歲、10歲和15歲的女孩不需要37隻公仔，只需要2至5隻就夠曬數。

這場關稅戰和「兒童該擁有多少玩具」的風波看來短期內難以平息，讓我們繼續拭目以待。