特朗普宣布停止攻擊胡塞武裝　阿曼稱已促成雙方協議停火

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在出訪中東前，5月6日與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會晤時稱，由於也門胡塞武裝（Houthis）不想繼續對抗，並同意停止攻擊紅海船舶。作為回應，美國將停止對該組織的轟炸。中東國家阿曼（Oman）證實已促成雙方協議停火，但胡塞武裝強調，協議不包括停止攻擊以色列。



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胡塞武裝不再攻擊紅海船舶 但維持攻擊以色列

阿曼發聲明表示，經該國斡旋下，胡塞武裝與美國達成了停火協議。胡塞武裝與美方不會相互攻擊，包括紅海和曼德海峽（Bab al-Mandeb）的美國船隻。不過，聲明未提及英國是否也同意停火。

胡塞武裝高級官員阿里（Mohammed Ali al-Houthi）表示，將先對美國停止「侵略」也門進行評估，又稱與美國的停火協議並不涵蓋以色列，該組織將維持對以色列的攻擊。

圖為2025年3月15日，美國總統特朗普（Donald Trump）觀看美軍打擊胡塞武裝（Houthis）時畫面。（White House/Handout via REUTERS）

特朗普與卡尼會面時談到胡塞武裝，稱：「他們說請不要再轟炸我們，我們（胡塞武裝）也不會攻擊你們（美國）的船隻。」、 「我會接受他們的承諾，我們將立即停止對胡塞武裝的轟炸。」

自新一輪以巴戰爭展開，胡塞武裝開始襲擊航運船舶，稱為支持巴勒斯坦平民。今年3月起，特朗普政府多次對該組織發動大規模打擊。路透社表示，獲伊朗支持的胡塞武裝同意停火，標誌著自2023年10月新一輪以巴戰爭展開以來，該組織政策出現重大轉變。