卡尼訪白宮稱加拿大永不出售　特朗普：永遠不要說絕不

加拿大總理卡尼（Mark Carney）5月6日到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）舉行會面，聚焦討論經濟、貿易及安全夥伴關係等議題。另針對特朗普一再稱加拿大為「第51州」，卡尼在會面時重申，「加拿大永遠不會用來出售。」



而在卡尼抵達前不久，特朗普在社群媒體上發帖稱，期待與卡尼會面及合作，但重申不認為美國需要加拿大的汽車、能源或木材，並質疑加拿大對美國過度依賴，「他們（加拿大）需要我們提供一切！」但美國只需要對方的友誼。



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特朗普原稱不會討論「第51州」

由於特朗普此前屢談「第51州」並向加拿大實施關稅，兩國雙邊關係降溫。但特朗普與卡尼的會晤，還是以微笑和握手開始。在開放給傳媒的時段，有記者問及「第51州」議題。特朗普說：「除非有人願意討論，否則我們不會討論這個問題。」但卡尼隨即推翻其想法。

卡尼在白宮橢圓形辦公室向特朗普直言：「加拿大不是用來出售的，永遠不會用來出售。」特朗普則回應稱：「永遠不要說絕不，加拿大愛我們，我們也愛加拿大，但我們將拭目以待。」他又表示，他仍然認為加拿大應該成為美國的一部份，加拿大人將獲得「大規模減稅」和「免費軍事」。

特朗普亦稱，將與卡尼將討論「棘手問題」，又稱「無論怎樣，我們都將與加拿大保持友好關係。」

事前稱無法理解為何要補助加拿大

而在卡尼抵達前不久，特朗普在社群媒體上發帖稱，無法理解為何美國向加拿大提供免費軍事保護，以及許多其他東西後，還要每年向加拿大提供2000億美元的補貼。

特朗普稱，美國不需要加拿大的汽車、能源、木材，「我們不需要他們擁有的任何東西，除了他們的友誼，希望我們能永遠保持這種友誼。另一方面，他們需要我們提供一切！」他表示，將在與卡尼會面時，提出相關問題。