拿度分享梅利「英式幽默」　愛隊皇馬輸波後收「窩心問候」｜有片

法國網球公開賽近日為西班牙傳奇拿度（Rafa Nadal）舉行隆重的送別儀式。拿度其後分享與有份歡送他的另一傳奇，蘇格蘭球手梅利（Andy Murray）的一段有趣互動。在拿度愛隊皇家馬德里今年歐聯敗給阿仙奴後，他瞬間收到梅利的「親切問候」短信，拿度端詳了一會才意識到梅利原來「話中有話」在「贈慶」。他形容這是梅利的「英式幽默」，而拿度就「很有風度」，在阿仙奴輸給國米後並沒有「以牙還牙」。這段小插曲讓在場的記者們忍俊不禁。



西班牙「泥地王」拿度分享與蘇格蘭球手梅利的一段有趣互動：

拿度表示，之前有一段時間未有跟好朋友梅利聯絡。弔詭的是，就在他支持的皇家馬德里在歐聯輸給阿仙奴後一秒，他就收到梅利發來的短信，問候他最近還好嘛。

拿度指他起初還天真地以為梅利是真心詢問他的近況，惟過了5秒後，他才意識到對方是「若有所指」在挖苦他，問候他在愛隊歐聯出局後是否安好。

拿度對此毫不介意，只是笑容可掬低指這就是梅利典型的「英式幽默」（British humour），還打趣地暗示自己很有「風度」，在阿仙奴被國際米蘭淘汰之後，他並沒有發短信給梅利予以還擊。