女網紅昔憑「平胸是驕傲」吸4百萬粉絲　如今卻默默去隆胸｜有片

加拿大一名女網紅Clara Dao，過去曾以「平胸也可以自豪」作為其社交平台的主題信息，在其YouTube帳戶吸引420萬粉絲。她過去發布的影片主要圍繞鼓勵女性接受自己的身體，不要理會外界的眼光。弔詭的是，Clara Dao近日上傳的影片見到她身材明顯「升cup」，似乎是去了隆胸。這個舉動似乎讓很多追隨者不滿，Clara Dao本人則似乎不太在意，撰文指只要自己快樂就行。亦有網民就認為Clara Dao的蛻變源自愛情的魔力。



回顧Clara Dao早期在其IG的文章，可見她是一位自小因為胸部小而常被嘲笑的女孩，惟她長大後意識到「不管胸部大小，我也值得被愛」。她發布的影片，似乎既在安慰自己，亦在向那些對自身身材缺乏自信的女性提供鼓勵。

Clara Dao早期分享的影片圍繞自己因身材而自卑的成長經歷：

詭異的是，過往身材「平平無奇」的Clara Dao近月卻突然「在發育」，她坦承自己去了隆胸。這似乎引起不少粉絲的不滿。

Clara Dao之後發文反擊，過去自己被嘲笑骨瘦如材，現在卻被大家指控「身材僭建」和「背叛」。事實上不管她做什麼，總會有酸民（haters）酸言酸語。

Clara Dao強調：「我可以成長、可以改變，可以在人生不同的階段追求不同的事物，我不欠任何人，我唯一需要做的是去成為我想成為的那個人。」

Clara Dao分享自己近月發生「蛻變」的心路歷程：

有網民認為讓Clara Dao180度轉變的是愛情。從她最近發布的影片可見，她結識了一名男友。她更在影片中分享自己選擇改變的心路歷程，以及「蛻變」之後變得更開懷和自信，中間還出現男友送給她一個吻。Clara Dao坦承：「女人可以為愛情改變一切」。