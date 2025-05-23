南非總統晤特朗普尷尬一刻：為未能贈送飛機表示抱歉｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月21日與南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在白宮舉行會面時，就南非土地改革議題唇槍舌劍。特朗普指責美國媒體無視南非出現「白人種族滅絕」，反而一味熱衷報道卡塔爾向美國贈送波音飛機作為「空軍一號」一事。對此，拉馬福薩表示：「抱歉，我並沒有飛機可送給你」，現場響起笑聲。特朗普則回應：「我希望你送，我會接受的。」



南非總統拉馬福薩向特朗普表示：抱歉，我並沒有飛機可送給你

從影片可見，特朗普明顯對媒體無視南非出現「針對白人的種族滅絕」的情況感到不滿：「那名蠢貨，看完剛才的影片，裏面提到數千人被屠殺。」

南非總統拉馬福薩似乎試圖轉移話題，嘗試幽特朗普一默：「不好意思，我未有飛機可以送給你」（I am sorry, I don't have a plane to give you）。

特朗普似乎並沒有意會到對方只是在開玩笑，竟然一臉認真地回應：「我希望你有，我會接受的。」（I wish you did, I would take it）。

特朗普其後又指：「如果貴國向美國提供空軍供應，我會接受的。」（If your country offers United States Air Force supply, I'd take it.）

拉馬福薩只能尷尬地表示：「好的。」