南非總統晤特朗普尷尬一刻：為未能贈送飛機表示抱歉｜有片

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)5月21日與南非總統拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)在白宮舉行會面時,就南非土地改革議題唇槍舌劍。特朗普指責美國媒體無視南非出現「白人種族滅絕」,反而一味熱衷報道卡塔爾向美國贈送波音飛機作為「空軍一號」一事。對此,拉馬福薩表示:「抱歉,我並沒有飛機可送給你」,現場響起笑聲。特朗普則回應:「我希望你送,我會接受的。」



南非總統拉馬福薩向特朗普表示:抱歉,我並沒有飛機可送給你

從影片可見,特朗普明顯對媒體無視南非出現「針對白人的種族滅絕」的情況感到不滿:「那名蠢貨,看完剛才的影片,裏面提到數千人被屠殺。」

南非總統拉馬福薩似乎試圖轉移話題,嘗試幽特朗普一默:「不好意思,我未有飛機可以送給你」(I am sorry, I don't have a plane to give you)。

特朗普似乎並沒有意會到對方只是在開玩笑,竟然一臉認真地回應:「我希望你有,我會接受的。」(I wish you did, I would take it)。

特朗普其後又指:「如果貴國向美國提供空軍供應,我會接受的。」(If your country offers United States Air Force supply, I'd take it.)

拉馬福薩只能尷尬地表示:「好的。」