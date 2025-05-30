巴西「修女也瘋狂」 即興潮玩Beatbox＋晒舞技 笑稱：很簡單
撰文：中天新聞網
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兩名巴西修女日前在天主教電視節目中即興表演Beatbox口技和舞蹈，在社群媒體上意外爆紅。這段在巴西Pai Eterno（永恆之父）電視頻道播出的片段，已吸引數百萬人次觀看。
據美媒於5月28日報道，來自「Copiosa Redenção」修會的卡西亞諾（Marizele Cassiano）修女和瑪麗莎（Marisa de Paula）修女，原本是在節目中討論職業靜修活動。她們隨後開始演唱一首關於修道生活的歌曲，並加入Beatbox口技和舞蹈動作，節目主持人巴斯托斯（Giovani Bastos）執事隨後也加入表演。
即睇兩位修女的即興演出：
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卡西亞諾修女在接受美媒採訪時表示：「那一刻非常自然，因為瑪麗莎修女只要你打出一個節拍，她就會跳起來。我習慣唱歌，也習慣了Beatbox，所以對我們來說，這很簡單，很自然。看到它甚至在巴西以外的地方也廣為流傳，也非常令人驚訝。」
這對修女姐妹平時致力於協助正在與毒癮奮鬥的年輕人。卡西亞諾修女強調：
Beatbox、舞蹈以及歌曲本身，都是上帝用來觸動我們服務對象心靈的工具。而且它確實有效！看到這樣的效果真是太美好了。
據報道，這段表演在網絡上的迴響相當熱烈，儘管瑪麗莎修女沒有Instagram帳戶，但卡西亞諾修女的社群媒體粉絲已突破10萬人。除了協助戒毒青年外，這對修女也擔任職業推廣員，為有志投身宗教事業的女性組織靜修活動。
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