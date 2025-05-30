飛機未停定　乘客急不及待攞行李落機　土耳其推新例阻嚇

飛機一落地，總會有一些乘客急着起身拿行李，就是為了搶着下飛機。對此，土耳其民航總局（Turkish Directorate of Civil Aviation）祭出最新法規反制，違規旅客可能面臨罰款。



美媒報道，根據最新法規，在飛機完全停下來之前，如果乘客解開安全帶，試圖從頭頂行李櫃拿東西，或者佔據通道空間，都將面臨罰款。此外，乘客也必須等待前方座排乘客依序下機，而不能自顧自地往前衝、搶着下飛機。

此外，各大航空公司在土耳其營運的商業航班，必須發布最新修訂版的公告，提醒乘客好好坐在座位上，並且警告違規可能留下紀錄與通報。

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最新法規旨在加強安全，確保下機秩序，已於本月稍早生效。儘管尚未揭露違規行為的具體罰款金額，但有土耳其媒體指出，最高罰款為70美元（約港幣550元）。

土耳其是很受歡迎的旅遊目的地，每年吸引數百萬人次的觀光客，但飛機降落不久後，乘客們在客艙內起身或移動，導致下機過程混亂的情況並不少見。

土耳其民航總局也表示，由於乘客投訴及航班檢查顯示，飛機着陸後的滑行過程中，安全違規狀況越來越多，才會制定這些法規，「儘管航班廣播都有向乘客們告知規定，許多人仍在飛機抵達停放位置、安全帶指示燈熄滅之前就站起來。這種行為危害乘客及行李安全，也無視其他乘客的滿意度與優先下機權。」

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