加沙11歲「微笑救人少女網紅」遭以軍炸死！生前常為難民物資奔走

以色列近日對加沙走廊加大空襲，當地最年輕網紅、年僅11歲的雅昆（yaqueen Hammad）也不幸喪命。



雅昆生前致力於人道主義活動，經常在難民營發放物資，甚至拍片傳授求生法則，如今殞命烽火之中，讓各界紛紛致哀。

加沙最年輕的「微笑救人」少女網紅雅昆（IG@yaqeen_hmad）

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《衛報》報導，以色列國防軍（IDF）近期加強對於這塊巴勒斯坦領土的軍事攻勢，23日晚間砲擊加沙中部的代爾拜萊赫（Deir al-Balah），雅昆也在這場攻擊中喪命。

雅昆以燦爛微笑及志工服務聞名，被媒體形容為「加沙最年輕的網紅」，她在加沙人道組織Ouena扮演活躍角色，經常與身為人道主義工作者的哥哥穆罕默德（Mohamed Hammad），拜訪各地難民營和避難所，分送食物、玩具、衣服，並且拍片提供實用的戰區生存技巧，例如如何在沒有瓦斯的情況下煮飯。

雅昆在一篇社群媒體貼文寫道：

我試圖為其他孩子帶來一點快樂，如此一來他們就能忘掉戰爭。

她過世的消息傳開後，社運人士、粉絲及各國記者紛紛發文致哀。

加沙攝影記者巴薩姆（Mahmoud Bassam）說：

她的軀體可能不復存在，但她的影響力，仍是全人類的燈塔。

一名X網友說：「她沒有在學校享受童年，而是活躍於Instagram，參與幫助其他加沙人的活動。」

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