哈佛大學國際生陷前途危機　校方協助轉學　歐洲名校急搶人才

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月22日撤銷哈佛大學（Harvard University）招收外國學生的權利，儘管法官在5月23日裁定暫停執行，校內數千名學生仍陷入情勢不明朗的僵局。哈佛學生自治組織透露，目前與校方合作協助國際生轉學。路透點名被譽為「英國常春藤聯盟」的羅素大學聯盟（Russell Group)）可能是首選目標，還有包含愛因斯坦（Albert Einstein）的母校 ── 蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）在內的多所名校也等着搶收出身哈佛的國際頂尖學子。



哈佛大學目前擁有近7000名國際學生，約佔總註冊人數的27%。攻讀哈佛公共行政碩士的德國學生格茲巴赫（Michael Gritzbach）表示，此舉對許多學生而言是「美夢變成惡夢」，尤其是那些存錢多年或獲得獎學金的學生。

一名目前就讀劍橋大學、預計9月開始哈佛教育碩士課程的英國學生指出，原本不認為特朗普政府真的會推動禁止國際學生的措施，但是如今大家普遍的共識是「我們現在真的甚麼也做不了」。

這名英國學生匿名表示，即使如期赴哈佛就學，也會擔心自己是否還能自由發言。她說：「如果我最後真的進入哈佛，我清楚作為一名國際學生，我在某些方面會被特別關注。」

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哈佛大學部學生自治組織共同主席、來自巴基斯坦的席亞爾（Abdullah Shahid Sial）透露，已有部分國際學生開始考慮轉往其他大學就讀，他在電子郵件中表示：「我們正試圖與校方合作，協助那些願意或被迫轉學的學生，尋求美國境內或國外其他大學就讀。」

路透指出，如果這些學生開始尋求其他選擇，英國「羅素大學聯盟」所屬的24所頂尖高等教育機構，可能受益。

蘇黎世聯邦理工學院是愛因斯坦的母校，其發言人費茲（Corinne Feuz）表示，該校約有22名學生可能受到美國簽證新規的影響，預期很快將接收改變赴美留學計劃的學生申請，「針對哈佛的新規可能會改變情勢，讓我們有機會接收全球最優秀的學生」。

愛爾蘭都柏林三一學院（Trinity College Dublin）則表示，目前還言之過早，無法確認是否會有哈佛學生湧入。

路透也提到，雖然其他大學可能會搶着接收更多哈佛學生，但距離下學年開學僅剩3個月，要大規模接納這些學生並不容易。

另一方面，哈佛發言人奧馬霍尼（Catherine O'Mahony）指出，今年大學部美國學生申請人數成長16%，研究所申請人數則暴增64%。

除了美國學生向國際求學的趨勢上升，英國和歐盟學生現在則對申請美國大學更為猶豫。

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