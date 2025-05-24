哈佛大學醫學院捐贈遺體器官遭「賤賣」兜售　涉事員工面臨監禁

哈佛大學（Harvard University）醫學院傳出「遺體販運」的醜聞，1名太平間的前員工在2018年到至少2020年3月間，偷走並販賣包括器官、大腦、臉、皮膚等部位，目前這名前員工已經認罪，未來恐面臨最高10年的有期徒刑、罰款和獄後監督。



霍士新聞報道，57歲的哈佛醫學院太平間前員工洛奇（Cedric Lodge）5月21日在美國首席法官面前坦承犯下跨州運輸被盜人體遺骸的罪名，他承認在2018 年到至少2020年3月之間、從位於麻省的哈佛醫學院太平間偷走人體遺體並進行販售和運輸。

據悉，這些遺體源自捐贈者與哈佛醫學院之間的解剖捐贈協議，主要用途是研究和教學目的，然而時任太平間員工的洛奇卻在未經僱主、捐贈者或捐贈者家屬許可或知情的情況下，將遺體的器官、大腦、皮膚、手、臉和頭部等部位帶走，並和妻子聯手在麻省、新罕布什爾州和賓多法尼亞州等地出售、牟取暴利。

洛奇和妻子售出遺體後，會將遺體運給其他州的買家，或由買家直接接收並自行運送。價格方面，檢方披露頭顱要價1000美元（約港幣7830元）、大腦要價200美元（約港幣1566元），還有媒體稱：有買家會把「人皮曬成皮革」。

哈佛大學醫學院。（X@MarioNawfal）

哈佛醫學院太平間前員工洛奇（左）坦承藉職務之便，盜取並販賣人體器官。（X@MarioNawfal）

洛奇認罪後，未來將面臨最高10年的有期徒刑，另外還有罰款和獄後監督。

對此，哈佛醫學院院長戴利（George Daley）在聲明中表示

「洛奇的犯罪行為在道德上應受譴責，是對那些無私將自己遺體捐獻給哈佛醫學院解剖捐贈計劃以促進醫學教育和研究的人的可恥背叛」，

戴利補充說

「雖然洛奇認罪並承擔其罪行，但這不會給受影響的家庭帶來多少慰藉，我們繼續向所有受影響的人表示深切的同情」。

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