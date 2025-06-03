歐陽萬成香港飲茶　歎鳳爪鹹水角　讚下午茶優惠抵過美國食麥當勞

美籍華裔喜劇演員歐陽萬成（Jimmy O. Yang）憑其別樹一格的幽默在美國走紅，他經常在其演出中提到自己生於香港。歐陽萬成近日現身銅鑼灣飲茶，大嘆一盅兩件；他提到在香港飲茶必須食鳳爪，因為特別入味；此外他又提到在香港有「下午茶」優惠，價錢實惠，叫一堆野食都是盛惠223港元（約30美元），比在美國食麥當勞還要「抵食」。



港產喜劇演員歐陽萬成在其IG推介在香港飲茶：

歐陽萬成近日在其社交平台表示自己已來到香港，準備本月稍後在紅館的演出。他日前上載影片分享在銅鑼灣飲茶品嚐的美食，其中提到在香港必須吃鳳爪，因為特別入味，又示範如何一口將鳳爪「食得乾乾淨淨」，只剩下骨頭吐返出來。

歐陽萬成示範如何食鳳爪：

歐陽萬成表示在香港飲茶有下午茶優惠很「抵食」：

歐陽萬成之後又提到鹹水角和皮蛋瘦肉粥；他表示在香港飲茶有「下午茶」優惠，叫了蝦餃、燒賣、鳳爪、鹹水角、皮蛋瘦肉粥和油菜，一共才盛惠223港元（約30美元），這個價錢在美國的麥當勞連一餐飯都無法解決。

他更笑指，在這個時段光顧餐廳的都是「識食之人」，因為他們都是長者。