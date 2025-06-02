太空聞起來怎樣？學者揭星球奇特氣味：木星似貓尿　它像腐爛椰菜

英國香氛設計師兼西敏寺大學太空科學家研究宇宙期間時常思考「那會是什麼味道？」她之後表示，太空是一個令人驚訝的臭味之地。



根據科學家巴塞尼拉（Marina Barcenilla）說法，當我們距離木星較遠時，會聞到有毒杏仁糖雲」的甜味，而愈接近它時，氣味只會更糟，那有點像臭彈和和貓尿，可能還有一點汽油的「油膩感」並夾雜一股大蒜味。

英國廣播公司（BBC）報道，太空總署（NASA）第2任署長韋伯（James Webb）透過大氣化學分析發現，土星最大衛星泰坦聞起來像甜杏仁、汽油和腐爛的魚，而另一顆行星HD189733b則是濃烈的臭雞蛋味。

英國卡迪夫大學天體物理學家薩卡爾（Subhajit Sarkar）則透露，行星K2-18b可能散發腐爛椰菜的味道。薩卡爾透過望遠鏡在K2-18b上偵測到二甲硫醚，這是被認為是構成「海洋氣味」的主要成分之一。

銀河系塵雲的氣味結合了冰淇淋和氨氣，而在人馬座B2，則可能會聞到乙醇、甲醇、丙酮、硫化氫和乙二醇的味道，這些東西分別可用作酒精和防凍劑。