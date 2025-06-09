特朗普登機絆倒　狼狽一刻被捕捉　網民：笑完拜登　現中回力鏢

《獨立報》報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）於6月8日搭乘空軍一號準備前往大衛營，兩人登機時都不慎絆了一下，引發社交媒體熱議。特朗普過去常嘲笑前總統拜登（Joe Biden）走路跌倒，這次輪到特朗普自己出糗，立刻成為網友嘲諷對象，甚至有人調侃「該幫老特朗普安排輪椅了」。



這宗插曲發生在馬里蘭州哈格斯敦（Hagerstown）。根據社交媒體流傳影片，特朗普結束與記者的簡短談話後準備登機，走上階梯時不慎絆了一下，甚至一度重心不穩想伸出左手扶地。

根據外媒拍攝畫面，特朗普踉蹌之際臉上露出驚慌神情。

特朗普登機時不慎絆倒過程：



一位名為RC Huffman的網友寫道：「我很驚訝他還沒把登機梯換成那種可攜式自動扶梯。」還有評論員譏諷：「是時候幫老特朗普安排輪椅了」。

圖為2025年6月8日，美國總統特朗普在新澤西州的機場登上空軍一號，準備前往馬里蘭州哈格斯敦（Hagerstown）。（Getty Images）

不止特朗普，魯比奧登機前一刻也不慎踉蹌，畫面迅速在網絡上流傳。

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