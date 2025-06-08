馬斯克「單挑」特朗普政府　傳白宮內「欖球式」撞飛財長

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）近日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）關係急凍，甚至從「政府效率部」（DOGE）請辭。白宮前官員班農（Steve Bannon）爆料，馬斯克曾在白宮與財政部長貝森特（Scott Bessent）爆發激烈衝突，甚至在總統特朗普辦公室外直接上演肢體衝撞，場面火爆。



馬斯克4月中旬在白宮與財政部長貝森特因國稅局改革方案爆發衝突。（Reuters）

根據美國《紐約郵報》報道，班農透露，馬斯克4月中旬在白宮與財政部長貝森特因國稅局改革方案爆發衝突。當時兩人在橢圓辦公室向特朗普提出互相競爭的方案，但特朗普最終選擇支持貝森特的提案，讓馬斯克當場爆怒。

班農回憶道，兩人一離開總統辦公室，馬上就在門外對罵。貝森特罵馬斯克，「你是個騙子，徹頭徹尾的騙子」，還點名對方提倡的削減1兆美元聯邦政府支出的計畫根本不切實際。

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沒想到馬斯克隨即氣得動粗，當場像欖球員一樣把貝森特撞飛，用肩膀狠狠撞對方的肋骨，讓這場口角升級成肢體衝突，而貝森特也被迫進行反擊。

最後現場許多人上前制止，拉開兩人，衝突才結束，但馬斯克也立刻被請出白宮。班農表示，特朗普事後得知後也直呼：

「太過份了。」



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兩人的關係則因此急轉直下，如今更是鬧得不可開交。馬斯克5日甚至在X上驚人爆料，「該是投下一顆重磅炸彈的時候了」，接着直接標註特朗普本人的帳號，並表示特朗普出現在已故淫魔艾普斯坦的檔案中，「這才是那份檔案至今未公開的真正原因。祝你今天愉快，DJT！」特朗普始終未對馬斯克的「核彈級爆料」正面回應。（編按：馬斯克已刪除有關帖文）

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