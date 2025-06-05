俄羅斯兩11歲女童闖廢墟「狂用磚頭砸牆」致天花板崩塌雙雙被壓死

俄羅斯列寧格勒州一處廢棄農場5月31日發生一宗悲劇。



兩名年僅11歲的小六女童擅闖半倒塌建築探險，其間還拍下自己敲牆的畫面，未料數秒後混凝土天花板突然崩塌，將她們當場活埋，雙雙慘死。

俄羅斯兩名11歲小六女童擅闖廢棄建築，還不停拿磚頭敲牆，最終天花板崩塌，二人當場遭活埋慘死。（X@brazzers_don）

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根據當地媒體報導，這宗事件發生在特爾皮利齊村（Терпилицы），兩名女孩當天進入一棟原為屠宰場、現已廢棄多年的半毀建築。

曝光的影片顯示，她們一邊拍攝，一邊討論磚牆「已經晃了」，還說：

應該可以再敲下來。

接着其中一人開始用磚頭猛砸牆體，並對着鏡頭炫耀「敲得不錯」。豈料才過幾秒，整片混凝土天花板瞬間崩落，畫面戛然而止。

據了解，這段影片成為警方重要線索，目前已由調查單位掌握。當局初步認定建物未經妥善封存，是導致事故的主要原因。

地方媒體《47news》指出，涉事建築疑為前「十月集體農場」（Октябрьский）所擁有，已多年閒置未管理，安全疑慮早為居民詬病，如今卻奪走兩條年幼性命，引發當地民眾抨擊。

檢方已依《俄羅斯刑法》第109條第3項「過失致死兩人」罪嫌展開刑事調查，並著手進行建築鑑定、追查所有權人與責任歸屬。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】