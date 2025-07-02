獲李在明提名　韓國64歲準法務部長身材超fit　曬身材相大騷肌肉

受韓國總統李在明提名為法務部長的共同民主黨國會議員鄭成湖（Jeong Seong-ho）現年64歲，他最近參加電視節目《國會議事堂 Anchors》時憶述求學時光，稱自己當時就有健身，是首爾大學法學部中的「舉重部部長」，還在節目上公布自己的身材照，他在相中擺Pose大騷肌肉，因身材壯碩引發網民熱議，有韓媒在標題指「以為是馬東錫」。



韓國《中央日報》報道，鄭成湖在節目中談自己開始健身的契機始於當時韓國的社會動盪，當時正值1981年韓國學運期間，「我是學生運動的一員，幾乎每天都要去示威，覺得光靠熱情不行，身體質素也得跟上」。

他還強調自己剛剛進入大學，受到首爾大學舉重隊門口的標語「現代的胸膛裡蘊藏原始的力量」所吸引，之後一發不可收拾，甚至稱為法學部中少見的「舉重部部長」。

主持人看見照片後也被震驚到，還用手「測量」鄭成湖手臂肌肉，感嘆「這跟我大腿差不多粗！」畫面還打出「靠武力連任五屆（議員）？」的字幕。

2025年6月4日，韓國首爾，圖為李在明伉儷在國會前向選民致意，李在明當選韓國總統。（Reuters）

今年64歲的鄭成湖是李在明於司法研修院求學時的同學，是親李在明派核心小團體「七人會」的一員，相識至今已有38年，早在2017年大選中就有加入李在明的競選團隊，還在去年8月起就擔任共同民主黨人才引進委員會的委員長。