普京「新閃卡」　親駕軍車男人味Max　或為謀求連任造勢

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-22 22:07

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）日前在原始森林度假，並駕駛軍車，展示硬漢形象。俄羅斯官方還公布了大量現場照片。分析認為，普京公開秀硬漢形象或是為連任造勢。

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克里姆林宮網站3月21日公布，普京和俄羅斯防長紹伊古（Sergey Shoygu）在西伯利亞原始森林度周末。

克里姆林宮還公布大量的現場照片。普京和紹伊古在原始森林駕駛全地形車，還在那裏漫步。普京硬漢形象因此提升。

紹伊古還向普京展示他的工作坊，作為愛好，他在那裏進行枯木加工，並用它們製作各種工藝品。

Vladimir Putin spends the weekend in Siberia. Photos: https://t.co/2MoL7H4nTZ pic.twitter.com/5VyJCZpMG0 — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 21, 2021

普京經常選擇在俄羅斯國內度假。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）曾說，這是因為這位俄羅斯領導人想要以身作則推廣那些可能連大多數俄羅斯公民都不知道的「度假勝地」。

普京2017年、2018年以及2019年的時候也曾在西伯利亞原始森林裏度假，並在這裏划船、爬山並且收集漿果，進行水下捕獵和垂釣，陪伴他度假的都是紹伊古。2020年，由於新冠肺炎疫情，普京沒有去度假。

普京經常在公開場合展示硬漢形象。有分析認為，他此舉或為尋求連任造勢。

普京其他照片：

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2000年執政以來，普京致力於復興俄羅斯超級大國地位，先後4次當選俄羅斯總統，分別是2000年、2004年、2012年以及2018年。

俄羅斯已經修改憲法，從而使得他在2024年任期屆滿後可繼續參選，有可能繼續掌權直至2036年。

普京並沒有明確表示會在2024年參選。普京12月17日在年度記者會上表示，他還未決定是否會在2024年再次參選。

普京說：「我還沒有決定好，是去參加2024年大選，還是不去。在形式上，人民有權決定是否允許我參加，但到底參不參選，我還要再看看。有一個通行的準則——在回答一個問題時，應該搞清楚，我們所做所為是否有利於國家。如果不利，就不值得做，如果有利，就值得做。國家的穩定發展至關重要。」