芬蘭總統化名參加三項鐵人賽勇奪亞軍　作風低調大獲好評｜有片

芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）7月11日以其英文名縮寫「AS」參加當地的半程三項鐵人賽，僅用時1小時4分19秒就完成750米游泳、20公里踩單車及5公里跑步，勇奪其所屬組別的亞軍。當在場觀眾認出這張熟悉的面孔，都對這位作風低調卻熱愛耐力的總統報以欣賞的目光。



綜合外媒報道，57歲的斯圖布11日（週五）於約羅伊寧（Joroinen）舉行的半程三項鐵人賽中使用了化名，以1小時4分19秒的成績完成750米游泳、20公里自行車和5公里跑步。這個成績讓他在所屬組別45名男子選手中排名第2。

芬蘭總統斯圖布參加半程三項鐵人賽衝過終點線一刻：

據報道，賽前就出現有關這位以「AS」為名參賽神秘男子的傳言，芬蘭小報《Ilta-Sanomat》率先報道此事。斯圖布當日現身證實了這個傳言，同時引起在場觀眾的驚訝和無比的欽佩。

報道指，斯圖布熱愛長途耐力運動。他是一位資深的三項鐵人運動員，亦曾完成三項鐵人賽，並公開分享訓練如何幫助他保持腳踏實地和專注。他沒有預先通知媒體或攜帶工作人員參加比賽，這與他一貫低調自信和享有運動天賦的領導者形象相符。

他的兒子奧利佛（Oliver Stubb）亦有參加12日（週六）舉行的半程馬拉松比賽，可見他們一家都熱愛長途運動。

對許多芬蘭人而言，總統的低調參賽令人耳目一新，展現真實的自我。

一位參賽者告訴《芬蘭日報》：「他只是單純地現身參賽，沒有鏡頭，沒有特殊待遇，就像我們其他人一樣。」