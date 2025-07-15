IShowSpeed芬蘭挑戰「背老婆」比賽　孭女伴跑屢跌倒：好重｜有片

美國網紅IShowSpeed「甲亢哥」近日到訪芬蘭，他7月14日撞上當地正在舉辦一場「背老婆」（wife carrying）比賽，於是和一位女子搭檔參賽。男性參賽者要使用「愛沙尼亞式背法」（Estonian carry），把女搭檔倒掛在身上，穿越跑道和障礙。IShowSpeed一加入比賽就遇上重重困難，兩人不斷摔倒在地，IShowSpeed還趁機「投訴」稱「你好重」。



▼IShowSpeed參加「背老婆」比賽

當天早些時候，IShowSpeed直播挑戰點燃穿着火的大衣，儘管他隨後抱怨自己的後背被燙傷，還是參加一次「背老婆」比賽，扛起一位女性和其他選手在賽道上競速。

他背起搭檔跑過小路、跳過跨欄，在一張沾滿肥皂的防水布上兩人一起滑倒，等到爬起來繼續走到草地上，正背着搭檔要邁入一個充氣遊泳池之際，再次跌倒。最終等IShowSpeed跨過泳池、索性拋下搭檔衝向終點線。

「背老婆」比賽項目由來已久，可以追溯至芬蘭19世紀的一個傳說，有一個名叫 Ronkainen 的強盜劫掠村莊後，會把搶來的婦女背着跑，逐漸演變成了「背老婆」。

自1992年起，芬蘭松卡耶爾維（Sonkajärvi）每年的7月4日至5日都會舉辦大型的「背老婆世界錦標賽」（Wife-Carrying World Championship），來自18個國家的200多名參賽者參加比賽。自1992年以來，該比賽每年都在該市舉行。

▼芬蘭「背老婆世界錦標賽」

比賽規則為男女一組參賽，女子必須滿17歲、不必是已婚，但體重必須是49公斤，體重不夠還要額外負重。男搭檔要背起她穿越253.5米長的賽道，賽道上會有沙地、跨欄和水中障礙。獲勝者將獲得與其妻子體重相當的啤酒。